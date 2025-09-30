Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Kallithea
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Terrasse

Studio-Wohnungen mit Terrasse in Municipality of Kallithea, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3/7
Modern Living & Investment Potential in Kallithea: Allure Suites Discover Allure Suites —…
$141,647
Immobilienangaben in Municipality of Kallithea, Griechenland

Günstige
Luxuriös
