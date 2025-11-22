Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Athens
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Terrasse

Penthäuser mit Terrasse in Municipality of Athens, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Penthouse 4 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Penthouse 4 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Athen, Attika, Griechenland
$470,819
