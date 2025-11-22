Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Penthäuser in Municipality of Athens, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Penthouse 5 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 3/3
Acropolis View.  I am pleased to present a unique and exceptional apartment opportunity i…
$400,000
Penthouse 4 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Penthouse 4 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Athen, Attika, Griechenland
$470,819
