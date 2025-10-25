Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeinde Andros
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Gemeinde Andros, Griechenland

villen
7
2 immobilienobjekte total found
Villa 1 zimmer in Stenies, Griechenland
Villa 1 zimmer
Stenies, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 198 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Villa von 198 qm in Cyclades. Die Besitzer werden die Möbel mit dem Verkauf verl…
$510,312
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 zimmer in Stenies, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Stenies, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Cyclades. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, ein…
$819,309
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gemeinde Andros, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen