  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Agios Dimitrios
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland

1 Zimmer
5
2 Zimmer
6
3 Zimmer
6
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 5
Apartment A1– Aura Residence, Agios Dimitrios Description Apartment A1 at Aura Residen…
$249,492
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 5
Apartment A2 – Aura Residence, Agios Dimitrios Description Apartment A2 at Aura Reside…
$266,898
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 4/5
Apartment D2 – Aura Residence, Agios Dimitrios on the 4TH FLOOR OF THE BUILDING Descripti…
$266,898
Eine Anfrage stellen
