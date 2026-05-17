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Villen in Municipal Unit of Nea Peramos, Griechenland

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Villa in Municipality of Megara, Griechenland
Villa
Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 380 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$708,425
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Nea Peramos, Griechenland

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