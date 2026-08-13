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Wohnungen in Municipal Unit of Nea Filadelfeia, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/5
🇬🇷 Objekt unter dem Goldenen Visum in Nea Philadelphia, AthenInvestitionen in die europäisch…
$276,489
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Nea Filadelfeia, Griechenland

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