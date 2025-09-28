Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Swimmingpool in Municipal Unit of Megara, Griechenland

villen
18
cottages
13
reihenhäuser
12
5 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf 2-stöckige Villa von 350 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$2,57M
Villa 5 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
2-stöckige Villa von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, einer Küche,…
$1,87M
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Stockwerk -2/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 215 qm in Attica. Keller besteht aus einem Schlafzimmer, ei…
$2,52M
Villa 2 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Villa 2 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 120 qm in Peloponnes. besteht aus einem Schlafzimmer, Wohn…
$2,11M
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräumen.…
$678,856
