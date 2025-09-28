Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Megara
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Municipal Unit of Megara, Griechenland

villen
18
cottages
13
reihenhäuser
12
11 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 80 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, ein…
$193,123
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 180 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 95 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
$210,679
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 230 qm in Attika. Der Untergeschoss besteht aus einem Abst…
$351,132
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 182 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 182 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$321,871
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Villa 2 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckige Villa von 120 qm in Peloponnes. besteht aus einem Schlafzimmer, Wohn…
$2,11M
Eine Anfrage stellen
ResideReside
Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 290 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 290 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$585,220
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 130 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$374,541
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 182 m²
Etagenzahl 3
Townhouse ist in einem Küstendorf in Attica zu verkaufen. Die Fläche des dreigeschossigen Ha…
$222,384
Eine Anfrage stellen
Atlas PropertyAtlas Property
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräumen.…
$678,856
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 1 zimmer in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Municipality of Megara, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 130 Quadratmetern in Loutraki .Die Maisonette hat 2 Ebenen. Das …
$234,088
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Megara, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen