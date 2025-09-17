Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Kranidi
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Kranidi, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen Wohnung von 93 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Die Wohnung befindet sich…
$276,224
