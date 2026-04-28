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Villen in Municipal Unit of Faris, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Spartia, Griechenland
Villa
Spartia, Griechenland
Fläche 146 m²
Zum Verkauf Villa von 146 qm in Kefalonia. Ein herrlicher Blick auf den Berg öffnet sich aus…
$507,705
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Faris, Griechenland

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