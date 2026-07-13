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Häuser am Meer in Municipal Unit of Evrostina, Griechenland

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cottages
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2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Lykoporia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Lykoporia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 180 qm in Eastern Peloponnese. Erdgeschoss besteht aus einem Sc…
$761,551
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Lykoporia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Lykoporia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 133 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 133 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus …
$531,319
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Evrostina, Griechenland

mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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