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Häuser in Evosmos Municipal Unit, Griechenland

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Haus 6 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 516 m²
Property Code: HPS3585 - House FOR SALE in Evosmos Nea Politia for € 800.000 . This 516 sq.…
$920,682
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Immobilienangaben in Evosmos Municipal Unit, Griechenland

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