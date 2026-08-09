Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Ellomenos
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Municipal Unit of Ellomenos, Griechenland

;
2 immobilienobjekte total found
Hotel 1 000 m² in Lefkada Municipality, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Lefkada Municipality, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Zum Verkauf, ein 1.000 qm Hotel auf einem 1.500 qm Grundstück auf der Insel Lefkada. Das Ho…
$3,54M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 020 m² in Lefkada Municipality, Griechenland
Hotel 1 020 m²
Lefkada Municipality, Griechenland
Fläche 1 020 m²
Zum Verkauf, Apart-Hotel 1020 qm befindet sich in einem schönen Ort Nidri, im Osten der Inse…
$2,83M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen