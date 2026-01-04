Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Dafni
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Bergblick

Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Dafni, Griechenland

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 3 zimmer in Municipality of Dafni Ymittos, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Municipality of Dafni Ymittos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 92 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Stock besteht aus ein…
$369,097
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Dafni, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen