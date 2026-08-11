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Gewerbeimmobilien in Municipal Unit of Assos Lechaio, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
HOTEL FOR SALE in Municipality of Corinth, Griechenland
HOTEL FOR SALE
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 15
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Etagenzahl 2
Komplex von fünfzehn autonomen Wohnungen zur Miete sehr nah am Meer. Die Apartments sind sec…
$938,794
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Sideris Real Estate
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Gewerbefläche 270 m² in Assos, Griechenland
Gewerbefläche 270 m²
Assos, Griechenland
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 270 m²
Zu verkaufen - Wohnen Andere Immobilien - Korinthia: Assos-Lechaio 270 qm, 9 Schlafzimmer, 9…
$524,414
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