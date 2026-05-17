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Villen mit Pool in Municipal Unit of Asini, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Villa
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 760 m²
Etagenzahl 2
Tolo, Nafplio: Two-storey villa with pool – 1/6 ownership for €109,000! At owners.gr, wit…
$128,778
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Asini, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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