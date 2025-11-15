Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Asini
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Bergblick

Villen mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Asini, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Newly built luxury villa of 93 sq.m. in Tolo This residence is a modern construction of hig…
$550,022
Villa 3 zimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Newly built luxury villa of 93 sq.m. in Tolo This residence is a modern construction of hig…
$550,072
Immobilienangaben in Municipal Unit of Asini, Griechenland

