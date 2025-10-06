Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Argyroupoli
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Argyroupoli, Griechenland

3 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 125 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es b…
$942,914
