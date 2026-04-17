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Villen am Meer in Mires Municipal Unit, Griechenland

4 immobilienobjekte total found
Villa in Provinz Festos, Griechenland
Villa
Provinz Festos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 109 m²
🏡 Residence A5 – Aelia Ammoudara Residenzen in Agios Nikolaos, Kreta, Griechenland. Moderne …
$761,557
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Villa in Provinz Festos, Griechenland
Villa
Provinz Festos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 109 m²
🏡 Residence A6 – Aelia Ammoudara Residenzen in Agios Nikolaos, Kreta, Griechenland. Moderne …
$708,425
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Villa in Provinz Festos, Griechenland
Villa
Provinz Festos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm auf Kreta. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$1,89M
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Villa in Provinz Festos, Griechenland
Villa
Provinz Festos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 109 m²
🏡 Residence A4 – Aelia Ammoudara Residenzen in Agios Nikolaos, Kreta, Griechenland. Moderne …
$802,882
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Immobilienangaben in Mires Municipal Unit, Griechenland

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