Häuser mit Swimmingpool in Methoni Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Lachanada, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Lachanada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
Skouras Real Estate präsentiert eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein neu gebautes Haus in de…
$568,452
