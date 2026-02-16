Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Methoni Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Methoni Municipal Unit, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Lachanada, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Lachanada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
Skouras Real Estate präsentiert eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein neu gebautes Haus in de…
$568,452
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 7 zimmer in Methoni, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Methoni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 160 qm in Westpeloponnes. Das Untergeschoss besteht aus 2 …
$503,290
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Methoni Municipal Unit, Griechenland

