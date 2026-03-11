Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Makry Gialos Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Bergblick

Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Makry Gialos Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 6 zimmer in Provinz Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Provinz Ierapetra, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 223 m²
Stockwerk -1/3
Zu verkaufen Maisonette von 223 Quadratmetern auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Der er…
$569,685
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
