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Hotels in Regionalbezirk Lefkada, Griechenland

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Lefkada Municipality
4
4 immobilienobjekte total found
Hotel 840 m² in Lefkada Municipality, Griechenland
Hotel 840 m²
Lefkada Municipality, Griechenland
Fläche 840 m²
Zum Verkauf Hotel von 840 qm in Ionischen Inseln. Das Hotel hat eine Ebene. Ein Blick auf d…
$2,01M
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Hotel 260 m² in Lefkada Municipality, Griechenland
Hotel 260 m²
Lefkada Municipality, Griechenland
Fläche 260 m²
Zum Verkauf Hotel von 260 qm in Ionischen Inseln. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt: Sonnen…
$885,531
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Hotel 1 000 m² in Lefkada Municipality, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Lefkada Municipality, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Zum Verkauf, ein 1.000 qm Hotel auf einem 1.500 qm Grundstück auf der Insel Lefkada. Das Ho…
$3,54M
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Hotel 1 020 m² in Lefkada Municipality, Griechenland
Hotel 1 020 m²
Lefkada Municipality, Griechenland
Fläche 1 020 m²
Zum Verkauf, Apart-Hotel 1020 qm befindet sich in einem schönen Ort Nidri, im Osten der Inse…
$2,83M
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