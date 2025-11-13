Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Lakonien
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Regionalbezirk Lakonien, Griechenland

Municipality of East Mani
4
Municipality of Monemvasia
4
Municipality of Sparta
3
Gytheio Municipal Unit
3
3 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Municipality of East Mani, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of East Mani, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa von 178 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$772,491
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 zimmer in Municipality of Monemvasia, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Monemvasia, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 430 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten zum Verkauf einen Komplex von Steinhäusern an: 1 dreistöckiges 1 zweistöckiges 2 …
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Agia Kyriaki, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Agia Kyriaki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 110 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$438,915
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ness Wii MarketNess Wii Market
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Lakonien

villen
cottages

Immobilienangaben in Regionalbezirk Lakonien, Griechenland

mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen