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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Lakonien, Griechenland

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Municipality of East Mani
3
Municipality of Sparta
4
Municipality of Monemvasia
4
12 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Geraki, Griechenland
Ferienhaus
Geraki, Griechenland
Fläche 120 m²
Ein Haus von 120 qm im Westen von Peloponnese zu verkaufen. Es liegt in der Nähe der Stadt S…
$177,106
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Ferienhaus in Municipality of Sparta, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Sparta, Griechenland
Fläche 240 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 240 qm in Peloponnes. Ein Blick auf den Berg, der Wald öffnet s…
$188,913
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Reihenhaus in Municipality of East Mani, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of East Mani, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
Zum Verkauf Maisonette von 112 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock best…
$306,984
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Metamorfosi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Metamorfosi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Verkauf -- Wohnanlage -- Athen Norden: Metamorfosis 98 qm, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 W…
$299,499
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Reihenhaus in Polovitsa, Griechenland
Reihenhaus
Polovitsa, Griechenland
Fläche 180 m²
Verkauf Maisonette von 180 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrlicher …
$401,441
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Ferienhaus in Municipality of Sparta, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Sparta, Griechenland
Fläche 260 m²
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 260 Quadratmetern auf der Halbinsel …
$527,228
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of East Mani, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of East Mani, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 480 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 480 qm in Zante. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräumen. …
$619,872
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Metamorfosi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Metamorfosi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Verkauf -- Wohnanlage -- Athen Norden: Metamorfosis 110 m2, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 …
$320,475
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Haus 8 zimmer in Itylo, Griechenland
Haus 8 zimmer
Itylo, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Verkauf Maisonette, Oitylo, 318 quadratmeter., Σε οικόπεδο 1400 quadratmeter., 3 Ebenen, 1rs…
$976,130
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Villa in Spartia, Griechenland
Villa
Spartia, Griechenland
Fläche 146 m²
Zum Verkauf Villa von 146 qm in Kefalonia. Ein herrlicher Blick auf den Berg öffnet sich aus…
$507,705
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Monemvasia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Monemvasia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 110 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$442,766
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Wohnung in Municipality of Monemvasia, Griechenland
Wohnung
Municipality of Monemvasia, Griechenland
Fläche 600 m²
Zum Verkauf Wohnung von 600 qm in Eastern Peloponnese. Wohnung hat Inneneinrichtung. Es gibt…
$1,16M
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