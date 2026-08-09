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Ferienhäuser in Regionalbezirk Lakonien, Griechenland

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Ferienhaus in Geraki, Griechenland
Ferienhaus
Geraki, Griechenland
Fläche 120 m²
Ein Haus von 120 qm im Westen von Peloponnese zu verkaufen. Es liegt in der Nähe der Stadt S…
$177,106
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Ferienhaus in Municipality of Sparta, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Sparta, Griechenland
Fläche 240 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 240 qm in Peloponnes. Ein Blick auf den Berg, der Wald öffnet s…
$188,913
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Ferienhaus in Municipality of Sparta, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Sparta, Griechenland
Fläche 260 m²
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 260 Quadratmetern auf der Halbinsel …
$527,228
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of East Mani, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of East Mani, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 480 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 480 qm in Zante. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräumen. …
$619,872
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Monemvasia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Monemvasia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 110 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$442,766
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