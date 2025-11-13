Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Lakonien
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Regionalbezirk Lakonien, Griechenland

Municipality of East Mani
4
Municipality of Monemvasia
4
Municipality of Sparta
3
Gytheio Municipal Unit
3
4 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Sparta, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Sparta, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 1-stöckiges Haus von 240 qm in Peloponnes. Ein Blick auf den Berg, der Wald öffnet s…
$187,271
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 zimmer in Municipality of East Mani, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of East Mani, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa von 178 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$772,491
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Agia Kyriaki, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Agia Kyriaki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 110 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$438,915
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 2 zimmer in Anogeia, Griechenland
Reihenhaus 2 zimmer
Anogeia, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 180 m²
Verkauf Maisonette von 180 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrlicher …
$397,950
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
