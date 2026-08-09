Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Lakonien
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Regionalbezirk Lakonien, Griechenland

;
2 immobilienobjekte total found
Hotel 2 577 m² in Gerolimenas, Griechenland
Hotel 2 577 m²
Gerolimenas, Griechenland
Fläche 2 577 m²
Zu verkaufen Hotel von 2577 qm in Westpeloponnes. Das Hotel hat eine Ebene. Ein Blick auf da…
$4,19M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 180 m² in Koita, Griechenland
Hotel 180 m²
Koita, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Zum Verkauf Hotel von 180 qm in Peloponnese. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke. Halbgescho…
$377,827
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen