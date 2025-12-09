Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Kounoupidiana
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Kounoupidiana, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Kounoupidiana, Griechenland
Villa 4 zimmer
Kounoupidiana, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Modern Luxury Villa in Agios Onoufrios – Experience the Essence of Refined Living In one o…
$1,69M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Kounoupidiana, Griechenland
Villa
Kounoupidiana, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
Moderne Luxusvilla in Agιος Onufrios – Genießen Sie die Atmosphäre der absoluten Eleganz In …
$1,70M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen