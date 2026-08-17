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Villen in Regionalbezirk Kefalonia, Griechenland

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Villa in Karavados, Griechenland
Villa
Karavados, Griechenland
Fläche 900 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 900 qm in Kefalonia. Die Besitzer werden die Möbel mit dem Ver…
$1,30M
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Villa 6 zimmer in Pesada, Griechenland
Villa 6 zimmer
Pesada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Property for Sale in Kefalonia island Greece, near Fiscardo For Sale: Villa with a total …
$378,647
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Kefalonia, Griechenland

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