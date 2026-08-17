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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Kefalonia, Griechenland

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Gemeinde Argostoli
3
5 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Germenata, Griechenland
Reihenhaus
Germenata, Griechenland
Fläche 80 m²
Zum Verkauf stehen drei im Bau befindliche Häuser auf der Insel Kefalonia. Die Häuser befind…
$826,496
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Ferienhaus in Kouvalata, Griechenland
Ferienhaus
Kouvalata, Griechenland
Fläche 40 m²
Zu verkaufen, ein kleines Haus von 40 qm auf einem Grundstück von 750 qm in Chavdata, eines …
$100,360
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Villa in Karavados, Griechenland
Villa
Karavados, Griechenland
Fläche 900 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 900 qm in Kefalonia. Die Besitzer werden die Möbel mit dem Ver…
$1,30M
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Ferienhaus in Svoronata, Griechenland
Ferienhaus
Svoronata, Griechenland
Fläche 219 m²
Zu verkaufen ist ein historisch bedeutendes Gebäude, das 1870 im Dorf Kaligata im südöstlich…
$814,689
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Villa 6 zimmer in Pesada, Griechenland
Villa 6 zimmer
Pesada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Property for Sale in Kefalonia island Greece, near Fiscardo For Sale: Villa with a total …
$378,647
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häuser

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