Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Kassandra Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Meerblick

Mehrstöckige Wohnungen am Meer in Kassandra Municipal Unit, Griechenland

Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kryopigi, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kryopigi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 3
Spectacular summer living plus business, this home is 400 sq meters plus 200 meters gallery …
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kassandra Municipal Unit, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen