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Häuser mit Swimmingpool in Itanos Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Provinz Sitia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Provinz Sitia, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
For sale brand new bungalow of 70sq.m with private land of 1.500sq.m in the eastern part of …
$404,106
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