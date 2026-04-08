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Häuser in Itanos Municipal Unit, Griechenland

3 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Provinz Sitia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Provinz Sitia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 600 m²
Etagenzahl 1
Villa auf Kreta, gelegen auf einem 1.600 m² großen Grundstück, mit privatem Pool und gemeins…
$92,212
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Villa 3 zimmer in Provinz Sitia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Provinz Sitia, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
For sale brand new bungalow of 70sq.m with private land of 1.500sq.m in the eastern part of …
$404,106
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Villa in Provinz Sitia, Griechenland
Villa
Provinz Sitia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/1
Bungalow villa for sale with an area of ​​70 sq.m. with private land area of ​​1.500 sq.m. i…
$409,292
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Immobilienangaben in Itanos Municipal Unit, Griechenland

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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