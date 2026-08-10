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Hotels in Region der Ionischen Inseln, Griechenland

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Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
19
Municipality of Northern Corfu
6
Municipality of Southern Corfu
5
Zakynthos Municipality
4
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52 immobilienobjekte total found
Hotel 350 m² in Dassia, Griechenland
Hotel 350 m²
Dassia, Griechenland
Fläche 350 m²
Wir bieten zum Verkauf ein Mini-Hotel - mit einer Fläche von 330 m² auf der Insel Korfu. Das…
$3,90M
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Hotel 1 600 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 1 600 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 1 600 m²
Das Hotel befindet sich im Dorf Tsilivi im Südosten der Insel Zakynthos. Der Komplex besteht…
$3,01M
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Hotel 400 m² in Skripero, Griechenland
Hotel 400 m²
Skripero, Griechenland
Fläche 400 m²
Ein Hotel zum Verkauf, 13 km vom Zentrum von Korfu Stadt. Dieses zweistöckige Hotel verfügt …
$2,77M
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Hotel 400 m² in Kavos, Griechenland
Hotel 400 m²
Kavos, Griechenland
Fläche 400 m²
Zu verkaufen, ein Mini-Hotel 400 qm im Dorf Kavos, das ist 47 km südlich der Korfu Stadt. D…
$377,827
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Hotel 710 m² in Petriti, Griechenland
Hotel 710 m²
Petriti, Griechenland
Fläche 710 m²
Baurahmen710 qm zum Verkauf, bestehend aus 4 Ebenen. In der Unterkunft gibt es ein Grundstüc…
$277,467
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Hotel 800 m² in Kato Agios Markos, Griechenland
Hotel 800 m²
Kato Agios Markos, Griechenland
Fläche 800 m²
Ein Hotelkomplex zum Verkauf im Norden von Korfu, in Sidari! Der Komplex hat eine Gesamtfläc…
$3,52M
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Hotel 1 200 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 1 200 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 1 200 m²
Zu verkaufen Hotel von 1200 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das Hotel hat eine Ebene. Es …
$2,66M
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Hotel 400 m² in Kavos, Griechenland
Hotel 400 m²
Kavos, Griechenland
Fläche 400 m²
Zum Verkauf, ein Hotel von 400 qm in Cavos nur 50 m vom Strand entfernt! Das Anwesen befinde…
$826,496
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Hotel 997 m² in Kato Korakiana, Griechenland
Hotel 997 m²
Kato Korakiana, Griechenland
Fläche 997 m²
Zum Verkauf: Beachfront Hotel in Dassia, North-East Corfu! Grundstücksgröße: 997 m2 | Grund…
$3,90M
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Hotel 469 m² in Gouvia, Griechenland
Hotel 469 m²
Gouvia, Griechenland
Fläche 469 m²
Zum Verkauf die Hälfte der viergeschossigen Wohnungen bestehend aus sieben Zimmern. Die Apar…
$2,72M
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Hotel 407 m² in Karousades, Griechenland
Hotel 407 m²
Karousades, Griechenland
Fläche 407 m²
Zum Verkauf, ein Hotel von 410 qm im Norden von Korfu, in der Nähe des Strandes von Astraker…
$578,547
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Hotel 400 m² in Sfakera, Griechenland
Hotel 400 m²
Sfakera, Griechenland
Fläche 400 m²
Zu verkaufen, ein gemütliches 400 qm Hotel in Roda, der Norden der schönen Insel Korfu! Das …
$1,30M
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Hotel 335 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 335 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 335 m²
Das Anwesen befindet sich in Agios Gordios, einem sehr beliebten Sommerresort mit einzigarti…
$767,461
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Hotel 480 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 480 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 480 m²
Zu verkaufen Hotel von 480 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke. Erdg…
$1,59M
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Hotel 740 m² in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Hotel 740 m²
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 740 m²
Zum Verkauf, ein schönes Hotel am Meer in der Gegend von Cavos, im Süden von Korfu. Das Hote…
Preis auf Anfrage
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Hotel 400 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 400 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 400 m²
Ein Mini gemütliches Hotel zum Verkauf an der Ostküste der Insel Korfu. Das Hotel besteht au…
$3,54M
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Hotel 1 320 m² in Kalamaki, Griechenland
Hotel 1 320 m²
Kalamaki, Griechenland
Fläche 1 320 m²
Zum Verkauf, ein Hotel in Laganas Resort im Süden von Zakynthos Insel. Das Hotel liegt 100 …
$2,36M
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Hotel 550 m² in Kavos, Griechenland
Hotel 550 m²
Kavos, Griechenland
Fläche 550 m²
Zu verkaufen, ein gemütliches Hotel von 550 qm in Asprokavos, im Süden von Korfu, in einem d…
$1,30M
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Hotel 640 m² in Benitses, Griechenland
Hotel 640 m²
Benitses, Griechenland
Fläche 640 m²
In einem der beliebtesten Dörfer von Korfu gibt es eine kleine Anlage von 14 Wohnungen zum V…
$2,95M
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Hotel 300 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 300 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 300 m²
Im Süden von Korfu, in einem der beliebtesten Orte, zum Verkauf fertigen Geschäft . Das Gebä…
$442,766
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Hotel 1 020 m² in Lefkada Municipality, Griechenland
Hotel 1 020 m²
Lefkada Municipality, Griechenland
Fläche 1 020 m²
Zum Verkauf, Apart-Hotel 1020 qm befindet sich in einem schönen Ort Nidri, im Osten der Inse…
$2,83M
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Hotel 480 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 480 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 480 m²
Hotel zum Verkauf mit einer Fläche von 480 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das Hotel lieg…
$867,067
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Hotel 260 m² in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Hotel 260 m²
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 260 m²
Zum Verkauf Hotel von 260 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besitzer we…
$472,283
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Hotel 4 600 m² in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Hotel 4 600 m²
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 4 600 m²
Hotel zum Verkauf auf Korfu – Außergewöhnlicher Wert Location & Übersicht Perfekt positioni…
Preis auf Anfrage
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Hotel 385 m² in Kato Agios Markos, Griechenland
Hotel 385 m²
Kato Agios Markos, Griechenland
Fläche 385 m²
Wir bieten Ihnen ein Aparthotel von 385 qm in Sidari, nördlich von Korfu. Dieses Hotel ist i…
$826,496
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Hotel 1 000 m² in Lefkada Municipality, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Lefkada Municipality, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Zum Verkauf, ein 1.000 qm Hotel auf einem 1.500 qm Grundstück auf der Insel Lefkada. Das Ho…
$3,54M
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Hotel 580 m² in Alykes Potamou, Griechenland
Hotel 580 m²
Alykes Potamou, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 580 m²
Zum Verkauf Hotel von 580 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke. Erdge…
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Hotel 1 000 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Das 1000 m² große Hotel befindet sich in der Gegend von Agios Georgios Argyradon und besteht…
$2,89M
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Hotel 360 m² in Kato Korakiana, Griechenland
Hotel 360 m²
Kato Korakiana, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 360 m²
Zum Verkauf Hotel von 360 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel verfügt über 4 Stockwerke. Erdge…
$531,319
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Hotel 1 226 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 1 226 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 1 226 m²
Zu verkaufen Hotel von 1226 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt: Klim…
$1,12M
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