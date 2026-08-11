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Hotels in Korfu, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Hotel 4 600 m² in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Hotel 4 600 m²
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 4 600 m²
Hotel zum Verkauf auf Korfu – Außergewöhnlicher Wert Location & Übersicht Perfekt positioni…
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Hotel 580 m² in Alykes Potamou, Griechenland
Hotel 580 m²
Alykes Potamou, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 580 m²
Zum Verkauf Hotel von 580 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke. Erdge…
$3,54M
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