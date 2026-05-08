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Ferienhäuser mit Pool in Heraklion Municipal Unit, Griechenland

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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 420 m²
Zu verkaufen ein komfortables Haus für eine große Familie an der Nordküste Kretas neben dem …
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