  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gouves Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Gouves Municipal Unit, Griechenland

villen
23
cottages
3
reihenhäuser
4
18 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Etagenzahl 2
🏡 Zum Verkauf – Villa B1 bei BOMO AG Residences Ihr Private Hillside Escape in traditionelle…
$327,178
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 7 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen ein komfortables Haus für eine große Familie an der Nordküste Kretas neben dem …
$760,786
Eine Anfrage stellen
Villa 1 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Villa 1 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 480 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöse 4-stöckige Villa am Meer in Heraklion, Kreta – nur 10 Meter vom Strand entfernt! E…
$1,99M
Eine Anfrage stellen
Tut Travel
Villa 3 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Etagenzahl 2
🏡 Zum Verkauf – Villa B2 bei BOMO AG Residences Ihr Private Hillside Escape in traditionelle…
$310,761
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 2 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Ferienhaus 2 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen alte Bau 1-stöckiges Haus von 76 qm in Kreta. Das Haus besteht aus einem Schlaf…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 1 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Villa 1 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 450 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf angeboten eine Villa von 450 qm. m in Heraklion. Es ist ein makellos gestaltetes…
$2,96M
Eine Anfrage stellen
Century 21
Villa 11 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Villa 11 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 590 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf eine 4-stöckige Villa, bestehend aus einem Erdgeschoss, getrennt vom Rest des Ha…
$1,99M
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Villa 8 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 400 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus einem…
$468,176
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Villa 7 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Stockwerk 3/1
Luxuriöse Villa zum Verkauf im Landhaus Heraklion, Kreta! Wir freuen uns, eine einzigartige…
$1,87M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 243 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Einfamilienhaus in Gouves, Heraklion, Kreta Ein außergewöhnliches freistehendes Hau…
$406,901
Eine Anfrage stellen
Villa 9 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Villa 9 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
🏡 Luxusvilla 400 m2 mit privatem Pool & Stunning Blick auf das Meer, die Berge und die Stadt…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 1
Verkauf: Villa in Voro, Gouves, Heraklion, Kreta Entdecken Sie Luxus und Ruhe in dieser einz…
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Villa 5 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 150 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzim…
$678,856
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Moderne Villa mit Panoramablick auf das Meer Diese 130 m2 moderne Villa befindet si…
$727,614
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
Stockwerk 4/1
Moderne Doppelhaushälfte 212m2 in Heraklion Präfektur, Kreta. Eine ausgezeichnete Gelegenhei…
$406,901
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf: Einzigartiges Einfamilienhaus mit privatem Pool – Skotino, Heraklion, Kreta Entdec…
$642,572
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Etagenzahl 2
🏡 Zum Verkauf – Villa B3 bei BOMO AG Residences Ihr Private Hillside Escape in traditionelle…
$301,513
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 165 Quadratmetern auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Das Er…
$503,290
Eine Anfrage stellen

