Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Filiates Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Filiates Municipality, Griechenland

Filiates Municipal Unit
3
1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Lista, Griechenland
Haus 4 zimmer
Lista, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie ein außergewöhnliches Haus zum Verkauf in der malerischen Gegend von Lista, in…
$58,194
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Filiates Municipality, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen