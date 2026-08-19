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Hotels in Regionalbezirk Euböa, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Hotel 8 000 m² in Agios Konstantinos, Griechenland
Hotel 8 000 m²
Agios Konstantinos, Griechenland
Fläche 8 000 m²
Zum Verkauf Hotel von 8000 qm im Zentrum Griechenlands. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt: e…
$7,67M
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Hotel 4 000 m² in Agios Nikolaos, Griechenland
Hotel 4 000 m²
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 4 000 m²
Zum Verkauf 3 * Hotel - 32 Zimmer, 50 km von der malerischen Stadt Metora. Erbaut unter Berg…
$2,24M
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