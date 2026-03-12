Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Drama Municipal Unit, Griechenland

Drama
3
3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 16 m² in Drama Municipality, Griechenland
Gewerbefläche 16 m²
Drama Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 16 m²
Drama, Center: Ein geschlossener Parkplatz steht zum Verkauf im Erdgeschoss Gebäudebereich b…
$21,937
Eine Anfrage stellen
Büro 60 m² in Drama Municipality, Griechenland
Büro 60 m²
Drama Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
Drama, Center: Verkauf Büro 60 qm. befindet sich im 2. Stock Gebäude mit Aufzug an einem seh…
$208,203
Eine Anfrage stellen
Büro 150 m² in Drama Municipality, Griechenland
Büro 150 m²
Drama Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 150 m²
Stockwerk 1
Drama, Zentrum: Büro von 150 qm sehr zentraler 1. Stock in einer sehr privilegierten Lage. E…
$126,184
Eine Anfrage stellen
