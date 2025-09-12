Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Bergblick kaufen in Provinz Platanias, Griechenland

4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Maleme, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Maleme, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 87 m²
Moderne Erdgeschoss Residence – Komfort & Luxus neben dem Meer Im Rahmen eines führenden Woh…
$474,029
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 1 zimmer in Maleme, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Maleme, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 71 m²
Moderne Erdgeschossresidenz – Ideal für Daueraufenthalte oder Investitionen In einem gut gep…
$397,950
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 2 zimmer in Maleme, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Maleme, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 72 m²
Erdgeschoss-Apartment in einem modernen Komplex | Komfort, Luxus & Meer innerhalb Atemdistan…
$415,506
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 1 zimmer in Maleme, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Maleme, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 72 m²
Moderne Erdgeschossresidenz – Ideal für Qualität Wohnen & Investitionen In einem gepflegten …
$403,802
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Immobilienangaben in Provinz Platanias, Griechenland

