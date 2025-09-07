Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Provinz Chersonissos
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Schwimmbad

Cottages mit Swimmingpool in Provinz Chersonissos, Griechenland

Chersonisos Municipal Unit
5
Gouves Municipal Unit
3
2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 243 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Einfamilienhaus in Gouves, Heraklion, Kreta Ein außergewöhnliches freistehendes Hau…
$406,901
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 7 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen ein komfortables Haus für eine große Familie an der Nordküste Kretas neben dem …
$760,786
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
