  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Demotike Enoteta Schematariou
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Meerblick

Cottages am Meer in Demotike Enoteta Schematariou, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Tanagra, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$357,105
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
