  2. Griechenland
  3. Istiaia-Aidipsos Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Meerblick

Cottages am Meer in Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 zimmer in Artemisio, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Artemisio, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 2/1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 145 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$326,553
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 4 zimmer in Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
zum Verkauf 0-stöckiges Haus von 120 qm auf der Insel Euboea . Ein Blick auf das Meer, der B…
$585,220
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Immobilienangaben in Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland

