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Stadthäuser in Distomo Arachova Antikyra Municipality, Griechenland

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Reihenhaus in Arachova, Griechenland
Reihenhaus
Arachova, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 175 m²
Zum Verkauf Maisonette von 175 qm in Arachova. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss bes…
$224,335
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