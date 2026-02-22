Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Volvi Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Volvi Municipality, Griechenland

Asprovalta
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Volvi Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Volvi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Asprovalta. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es best…
$112,781
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Volvi Municipality

1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in Volvi Municipality, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen