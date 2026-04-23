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Villen mit Bergblick kaufen in Amphipolis Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Amphipolis Municipality, Griechenland
Villa
Amphipolis Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zum Verkauf – Neu gebaute Luxusvilla nur 250 m vom Meer Nur 250 Meter vom Strand entfernt, …
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Immobilienangaben in Amphipolis Municipality, Griechenland

mit Meerblick
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Luxuriös
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