  2. Griechenland
  3. Almopia Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Almopia Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Almopia Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Almopia Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/1
Zum Verkauf Wohnung von 110 qm in Pella. Wohnung hat Inneneinrichtung. Es gibt: einen Kamin.…
$152,157
Immobilienangaben in Almopia Municipality, Griechenland

